Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? 2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı

Haber Merkezi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her geçen gün depremler yaşanmaya devam ediyor. Büyük bir tedirginlik ve endişeye neden olan sarsıntıların ardından vatandaşlar yaşadıkları binalarda herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Bu noktada hasar tespit başvurusu nasıl yapıldığı gündemdeki yerini koruyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmaları, depremin ardından en kısa sürede başlatılıyor.

Yaşadıkları binalarda gözle görülür çatlak, yıkılma riski ya da yapısal bozulma olduğunu düşünen vatandaşlar bireysel olarak da hasar tespiti başvurusunu yapabiliyor. Peki, bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hasar tespiti için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte adım adım başvuru süreci:

1- e-Devlet’e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

2- Arama kısmına “Hasar Tespit” yazın: Çıkan sonuçlar arasında “Afet Hasar Tespit Başvurusu” hizmetine tıklayın.

3- Başvuru formunu doldurun: Hasarlı olduğunu düşündüğünüz bina veya konut bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin.

4- Fotoğraf ve belge yükleyin (varsa): Gözle görülen hasarın belgelenmesi için çektiğiniz fotoğrafları sisteme ekleyebilirsiniz.

5- Başvuruyu tamamlayın: Gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Hasar tespiti başvurusu, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.