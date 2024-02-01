Bir anda gelecek! Tüm Türkiye hazır olsun… Hafta sonu dengeler değişiyor

Türkiye'deki vatandaşlar, kış aylarının sonuna yaklaşırken hala etkisini göstermeyen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyor.
Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni rapor, kar yağışı beklentilerini hayal kırıklığına dönüştürebilir.
Yapılan açıklamaya göre, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında bir artış bekleniyor. Bu durum, kar yağışı bekleyenler için bir umut kırıcı olabilir.
Herkesin dört gözle beklediği beyaz örtü, en azından kısa vadede gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.
Hafta sonu sıcaklık artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonundan itibaren batı bölgelerinden başlayarak artacağı tahmin ediliyor."