Bir anda gelecek! Tüm Türkiye hazır olsun… Hafta sonu dengeler değişiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayınladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı rapora göre hafta sonu sıcaklıklar geri dönüş yapıyor.

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Türkiye'deki vatandaşlar, kış aylarının sonuna yaklaşırken hala etkisini göstermeyen kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini merakla bekliyor.

Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni rapor, kar yağışı beklentilerini hayal kırıklığına dönüştürebilir.

Yapılan açıklamaya göre, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında bir artış bekleniyor. Bu durum, kar yağışı bekleyenler için bir umut kırıcı olabilir.

Herkesin dört gözle beklediği beyaz örtü, en azından kısa vadede gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Hafta sonu sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonundan itibaren batı bölgelerinden başlayarak artacağı tahmin ediliyor."