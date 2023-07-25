Bir asır geçti! Lozan Antlaşması bitti mi? Neler değişecek?

1923 yılında İsviçre'nin kentinde TBMM ve itilaf devletleri arasında imzalanan Lozan Anlaşması'nın 100 yılı tamamladı.

Sıklıkla "gizli maddeleri" olduğu öne sürülen Lozan'a dair birçok spekülasyon gündemde.

bitti mi sorusu milyonların aklında yer alırken, sonuçlarının neler olacağı da merak ediliyor.

Kimilerinin zafer, kimilerinin ise yenilgi olarak gördüğü Lozan bitince ne olacak açıklığa kavuştu.

Peki, Lozan bitti mi? Şimdi ne olacak? İşte detaylar...

Lozan Antlaşması bitti mi? Neler değişecek?

Lozan'ın bitişi

Lozan Barış Antlaşması, 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bir asrı geride bırakan antlaşma, varsayımlara göre 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

Lozan'ın gizli maddeleri olduğu öne sürülüyor. 12 Adaların Yunanistan'a Lozan'da verildiği, Lozan bitince Musul ve Kerkük'ü Türkiye'nin geri alacağı diğer söylentiler arasında.

Lozan Antlaşması, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere yer altı zenginliklerinin çıkarılmasını engelleyen herhangi bir madde veya düzenleme içermediği gibi belli bir süre tanımlaması da bulunmamaktadır.

Lozan Antlaşması bitti mi? Neler değişecek?

Süresiz bir anlaşma olan Lozan'ın bitişi ile neler olabileceği ilerleyen zaman içerisinde belli olacaktır.