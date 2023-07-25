Bir asır geçti! Lozan Antlaşması bitti mi? Neler değişecek? 100 yıllık Lozan Anlaşması'nın bitiş tarihi ve sonucunda neler olacağı merak konusu. Peki Lozan Anlaşması ne zaman bitecek? Lozan bitince ne olacak? İşte detaylar...

1923 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde TBMM ve itilaf devletleri arasında imzalanan Lozan Anlaşması'nın 100 yılı tamamladı.

Sıklıkla "gizli maddeleri" olduğu öne sürülen Lozan'a dair birçok spekülasyon gündemde.

Lozan Antlaşması bitti mi sorusu milyonların aklında yer alırken, sonuçlarının neler olacağı da merak ediliyor.

Kimilerinin zafer, kimilerinin ise yenilgi olarak gördüğü Lozan bitince ne olacak açıklığa kavuştu.

Peki, Lozan bitti mi? Şimdi ne olacak? İşte detaylar...

Lozan'ın bitişi

Lozan Barış Antlaşması, 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bir asrı geride bırakan antlaşma, varsayımlara göre 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

Lozan'ın gizli maddeleri olduğu öne sürülüyor. 12 Adaların Yunanistan'a Lozan'da verildiği, Lozan bitince Musul ve Kerkük'ü Türkiye'nin geri alacağı diğer söylentiler arasında.

Lozan Antlaşması, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere yer altı zenginliklerinin çıkarılmasını engelleyen herhangi bir madde veya düzenleme içermediği gibi belli bir süre tanımlaması da bulunmamaktadır.

Süresiz bir anlaşma olan Lozan'ın bitişi ile neler olabileceği ilerleyen zaman içerisinde belli olacaktır.