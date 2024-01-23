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Bir avuç nohut sürün, kaymak gibi olun...

Bir avuç nohut sürün, kaymak gibi olun... İstenmeyen tüylerden doğal yolla kurtulmanın en şaşırtan formülü, nohut unu-limon karışımı oldu. Kaymak gibi bir cilde sahip olmak isteyenler için detaylar haberimizde...