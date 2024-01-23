Bir avuç nohut sürün, kaymak gibi olun...

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İstenmeyen tüylerden acısız bir şekilde kurtulmak için kimyasal ürünlere yönelmenize gerek kalmayacak.
Tüy dökücü krem çeşitlerini kenara bırakın, kaymak gibi yapacak formülü veriyoruz.
Rus kadınlarının yıllardır bu yöntemi uyguladığı iddia edildi.
Duyanları şaşırtan "nohut kürü", tüylerinizi dökmeye yardımcı olacak.
İhtiyacınız olan malzemeler nohut ve limon...
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Tüylere bay bay
Öncelikle nohutu un haline getirin veya hazır olarak satın alın. Nohut ununu limon suyu ile macun kıvamına getirin.
Formülümüzü tüylerin üzerine uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.
Uygulamayı haftada iki ya da üç kez yapabilirsiniz. Düzenli uygulandığında tüylerde dökülme ve azalma görülecektir.