Bir dönemin efsanevi şarkıcısı Alpay son hali ile şoke etti! "Bir deri bir kemik..." Bir döneme damga vuran şarkıcılar arasında yer alan, “Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi şarkılarla hafızalara kazınmış olan Alpay son hali ile gündem oldu. Alpay’ın son halini gören sevenleri üzdü.

Haber Merkezi

1960 ve 70’li yılların sevilen sanatçıları arasında olan Alpay uzun yıllardır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye devam ediyor.

“Fabrika Kızı” ve “Eylül’de Gel” gibi ön plana çıkan eserlerle hafızalara kazınan Alpay son hali ile yürekleri burktu.

Son olarak Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Şarkılar Bizi Söyler adlı programına katılan Alpay’ın koltuktan kalkmadan şarkı söylemesi ile dikkat çekmişti.

Programın ardından uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Alpay evine konuk olan sosyal medya fenomeni Murad Salahlı’nın yaptığı paylaşım sonrası son hali ile sevenlerini üzdü.

ZAMAN ÇOK ACIMASIZ!

Ünlü şarkıcının Bodrum’daki evine konuk olan Salahlı, Alpay ile yaptığı paylaşımına "Bugün Türk pop müziğinin temel taşlarından, yaşayan efsane sevgili Alpay'ı Bodrumda evinde ziyaret ettim. Alpay Bey güler yüzüyle misafir etti beni. Alpay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti" notunu düştü.

Son haliyle sevenlerinin yüreğini burkan sanatçıya, "Bu halini görünce çok üzüldüm", "Zaman hızlı geçiyor", "Ne kıymetli bir paylaşım bu böyle", "Efsane" gibi yorumlar yapıldı.