Birgün kelimesi nasıl yazılır? Birgün kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? 'Birgün' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli karıştırılmaktadır. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan birgün nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre birgün kelimesinin doğru yazılışı..

ensonhaber.com Bazı kelimelerin doğru yazılışı sürekli karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan "Birgün" kelimesinin doğru yazılışı internette sık sık araştırılmaktadır. Yazarken doğru gibi gelsede bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Peki, 'Birgün' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Birgün kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte bu sorunun yanıtı.. 'Birgün' kelimesi nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Birgün' kelimesinin doğru yazılışını sizler için araştırdık. TDK'ya göre 'Birgün' kelimesinin doğru yazılışı ayrık olandır. Yani birgün kelimesi ayrı yazılır. DOĞRU : Bir gün YANLIŞ : Birgün

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol