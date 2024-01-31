Pandemiden tam kurtulduk derken, DSÖ yeni pandemi riski olarak değerlendirdi! Koronavirüs salgını henüz bitmemiş üstelik vakalarda yeniden artış görülmeye başlanmışken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından öncelikli patajonler listesine alındı. Yeni pandemi tehdidi dünya gündeminde…

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Koronavirüs salgınının ardından yeni bir panedemi riski ortaya çıkmış durumda. Henüz bir pandemi bitmeden dünya çapında ikinci bir pandemiye neden olabilecek Nipah virüsü öncelikli patojenler listesine girdi.

The Sun’da yer alan habere göre, Bangladeş’te yaşanan olayda bir adam, çiğ meyve suyu içmesinin ardından beyin şişmesine neden Nipah virüsünden hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayın ardından sağlık yetkilileri ikinci bir pandemi riski ile karşı karşıya olunabileceğinin sinyalini verdi.

Çiğ hurma suyu

Hayatını kaybeden kişinin yarasaların idrarı veya tükürüğü ile enfekte olan meyveden yapılan çiğ hurma suyunu tüketmesi sonucunda Nipal virüsünü kaptığı belirtildi. Bulaştığı hastaların yüzde 75’inde ölümcül sonuçlar verdiğine dair uyarılar yapıldı.

Ayrıca, virüs bulaşan kişilerin yüzde 20’sinde ise kişilik değişiklikleri gibi nörolojik etkiler yarattığı belirtildi. Sağlık bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, bu içeceği içen 139 kişinin virüse yakalandığı ve bu sebepten çiğ hurma suyunun tüketilmemesi gerektiği öğrenildi.

Nipah virüsü

Nipah adlı virüs, meyve yarasaları ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir zoonotik virüstür. İlk kez 1999'da Malezya'da keşfedilmiş olup, özellikle Bangladeş ve Hindistan'ın belirli bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir. IEDCR'ye göre, Bangladeş'te Nipah virüsüne yakalanan 14 kişiden, toplamda 10'u 2023 yılında hayatını kaybetmiştir; bu rakam, son yedi yılın en yüksek ölüm sayısıdır.

Virüse yakalanıp hayatta kalan hastaların yüzde 20’sinde ise kişilik değişimleri veya nöbet bozukluklarının başta geldiği nörolojik sorunlara neden oluyor.

DSÖ’den uyarı…

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi potansiyeline sahip "öncelikli patojen" olarak sınıflandırılan bu virüs, solunum ve merkezi sinir sistemlerine hızla saldırabilme özelliğine sahip.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin gösterge tablosuna dayalı tahminlere göre, bu virüsün ölüm oranının yüzde birin biraz üzerinde olduğu biliniyor. Bu oranlar ne yazık ki, Covid-19'un ölüm oranına kıyasla daha yüksek bir risk faktörü sunuyor.

Ayrıca, Nipah'ı tedavi edecek herhangi bir ilaç ya da aşı şu an için bulunmuyor. Pandemi riski taşıyan bu virüs için en az sekiz uzman grubu virüsü hafifletecek aşılar geliştirmek için çalışalar yapıyor.