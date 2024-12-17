Biriktirenler yaşadı! Pi Coin borsaya girecek mi, ne zaman? Pi Coin 2025 tahmini...

Yağmur Dinç

Kripto para ile ilgilenenler, madencilik yaparak yeni yatırım coinlerine yöneliyor.

Bu projelerden bir tanesi de Pi...

Geliştiricileri, Pi Network’ün blockchain protokolü, kullanıcılarının mobil cüzdanları üzerinden Pi madenciliği yapabileceği şekilde geliştirildi.

Pi kripto para birimi, geleneksel kripto para birimlerinden çok daha erişilebilir olmayı hedefliyor.

Pi kripto para madenciliğine başlamak için uygulamayı en az 24 saatte bir açmanız ve yıldırım sembolü olan düğmeye dokunmanız gerekiyor.

Pi biriktirenler ise borsaya gireceği tarihi merakla bekliyor. Peki, Pi Coin ne zaman listelenecek? Pi ne zaman borsaya girecek? İşte detaylar...

Pİ COİN GELECEĞİ

Google’da Türk yatırımcılar “pi coin kaç TL, pi coin son durum, pi coin ne zaman değer kazanacak, pi coin kaç dolar, pi coin mainnet ne zaman ve pi coin Binance’te listelenecek mi?” gibi sorgularla projeye büyük ilgi gösteriyor.

Ancak henüz Pi Coin resmi olarak piyasaya sürülmedi.

Pi Network ekibi, ana ağın açılma sürecini hızlandırmak için kullanıcıların KYC (Kimlik Doğrulama) işlemlerini tamamlamalarını istiyor.

2025 yılının başlarında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

2025 Pİ COİN FİYAT TAHMİNİ

CoinCodex platformu Pi Coin’in 2025 yılında 30,61 dolar ile 143,06 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse Pi Coin %357,61 oranında değer kazanarak 143,06 dolara ulaşabilir.