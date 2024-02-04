Birkaç dal tere yiyin, o alerjiyi bitirin... Muhteşem bir salata malzemesi olan tere, ilaçların çare olamadığı o rahatsızlığa iyi geliyor.

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Turpgiller familyasından olan tere, salata bitkisi olarak kullanılır. Rokaya göre daha acımsı bir tadı olan tere, sağlık açısından muhteşem özelliklere sahiptir.

Bilimsel adı lepidium sativum olan tere, düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu geçirir.

Vitamin deposu olan tere bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi akciğerleri iyileştirir, iltihabı azaltır, idrar söktürür.

Ancak terenin bu faydası pek bilinmiyor.

Bakın tere aslında hangi rahatsızlığa şifa oluyor...

Alerjiye birebir

Mevsimsel alerjilerden muzdarip olanlar için burun spreyi ve haplar bir kenara...

Her gün 15-20 dal tere yemek, alerjiyi resmen bitiriyor. Burun tıkanıklığı, hapşırık, saman alerjisi, alerjik rinit ve toz alerjisi için tere tüketmek iyileştiriyor.