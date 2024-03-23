Bisküvilerin üzerindeki bu delikler bakın neden yapılıyormuş… Atıştırmalıklar arasında en çok tükettiğimiz çeşitlerin arasında bisküviler belki de en sık tercih ettiklerimiz arasında yer alır. Peki bu bisküvilerin üzerlerindeki delikler hiç dikkatinizi çekti mi? Hemen her markada olan bu delikler bakın neden yapılıyormuş…

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Bisküviler açlığı bastırmak için tercih edilen atıştırmalıklar arasında ilk sırada gelir. Bu atıştırmalıklar her ne kadar farklı markalar tarafından farklı şekillerde yapılıyor olsa da üzerlerine genel olarak delikler açılır.

Özellikle de en çok tüketilen tatlı yapılırken de sıkça kullanılan Petibör bisküvilerinin üzerlerinde bu deliklerden tamı tamına 24 adet bulunur.

Gastronomi dilinde oldukça farklı bir anlamı olan bu delikler görsel zenginliğin yanında bakın ne amaçla yapıyormuş…

Eğer o küçük delikler olmasaydı…

Bisküvilerde yer alan bu minik deliklerin işlevi aslında firmalar için oldukça büyük. Eğer bisküviler bu delikler olmadan pişirilirse kabarma özelliğine sahip olduğu için düzensiz genişleyerek bisküvilerin patlayıp dağılmasına sebep olurdu.

İşte, bu küçük delikler hamurun hava almasını sağlayarak daha iyi ve gevrek pişmesini sağlayan en önemli püf noktalardan biridir.

Fabrikalarda her bisküvi hamuruna özel makine ile delik açılarak pişirme işlemine geçilir. Bu sayede bisküviler hem kırılmaz hem de pişerken dağılmazlar.

Ancak bisküvilerin üzerine gereğinden fazla delik konulursa bu sefer çok fazla hava alacağı için nemini kaybeder ve kuru bir bisküvi elde edilir. Bu nedenle ne kadar delik atılacağı genelde bisküvinin boyutuna göre belirlenir.

Paketli gıdalara karşıysanız ve evde bisküvi veya kraker yapıyorsanız üstüne 2-3 adet çatal veya bıçak yardımı ile delik açmanız yeterli olacaktır.