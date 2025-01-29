Bitcoin (BTC) kaç dolar? 29 Ocak 2025 Bitcoin fiyatı...

Hüseyin Topuz

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

29 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 102.486 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,665,000 TL ediyor.