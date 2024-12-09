Bitcoin (BTC) kaç dolar? 9 Aralık 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son günlerde hızla yükselişe geçmesi kripto piyasasına olan ilgiye yeniden arttırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bitcoin geçen hafta 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Peki, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

9 Aralık 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 98,500.00 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,438,353 TL ediyor.