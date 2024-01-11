Bitcoin ETF nedir? Bitcoin ETF'nin onaylanması ne anlama geliyor? Kripto para borsasını takip edenlerin son günlerde gündeminde yer alan Bitcoin ETF hakkında aramalar hız kazandı. İşte Bitcoin ETF hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yatırım şirketlerinin müşterileri adına Bitcoin'e yatırım yapmasının önünü açan kararı dün onayladı.

Kararla spot bitcoin borsasında işlem gören Borsa Yatırım Fonlarının emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale gelmiş oldu.

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bu gelişme sonrası Bitcoin ETF hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Bitcoin ETF nedir? İşte Bitcoin hakkında merak edilenler...

Bitcoin ETF nedir?

Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund), geleneksel finansal piyasalarda işlem gören borsa yatırım fonlarına benzer şekilde çalışan bir yatırım aracıdır.

Bitcoin ETF, yatırımcılara kripto paralara, özellikle de Bitcoin'e dolaylı bir şekilde yatırım yapma imkanı sunar. Yatırımcılar, Bitcoin ETF hisselerini alarak Bitcoin'e yatırım yapmış gibi olurlar, ancak aslında sahip oldukları hisseler fonun Bitcoin varlıklarını temsil eder.

Bu durum yatırımcılara Bitcoin fiyat hareketlerinden etkilenmeden kripto paralara yatırım yapma kolaylığı sağlar.