Bitcoin halving nedir, neden yapılır? Bitcoing halving amacı Kripto para ile yakından ilgilenenlerin gündeminde "bitcoin halving" yani bitcoin yarılanması yer alıyor. Kimisi merakla beklerken, kimi ise ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, bitcoin halving nedir? Bitcoin halving ne işe yarar? Ne zaman yarılanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com

20 Nisan gecesi, Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme yaşandı.

Bitcoin ağında gerçekleşen yarılanma, "Bitcoin halving" olarak geçiyor.

İlk ve en çok rağbet gören kripto para olan Bitcoin, her dört yılda bir yarılanma gününde yarıya indirilir.

Peki, Bitcoin halving nedir ve neden yapılır? Bitcoin halving neden önemlidir? İşte yanıtı...

Bitcoin halving nedir?

Bitcoin halving, Bitcoin'in arzının kontrollü bir şekilde azaltılması anlamına gelen bir olaydır.

Bitcoin'in temel protokolü gereği, her 210.000 blokta (yaklaşık olarak 4 yılda bir), madencilik ödülü yarıya düşer. Bu olaya "halving" veya "yarılama" denir.

Bitcoin'in başlangıcından bu yana üç kez halving gerçekleşti: 2012, 2016 ve 2020.

Her halving, Bitcoin'in blok başına verilen ödülünü yarıya indirir. Örneğin, 2020'deki halving öncesinde blok başına ödül 12.5 Bitcoin iken, halving sonrasında bu miktar 6.25 Bitcoin'e düştü.

Bitcoin halving neden yapılır?

Halving'in ana nedeni, Bitcoin'in sınırlı arzını korumak ve enflasyonun kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.

Yarılanan madencilik ödülü, Bitcoin'in arzının artış hızını yavaşlatır ve zamanla yeni Bitcoin'lerin piyasaya sürülme miktarını azaltır. Bu da genellikle Bitcoin'in değerinde artışa neden olur, çünkü azalan arz ve talep sabit kalırsa, fiyat yükselme eğilimindedir.