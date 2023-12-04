Bitcoin yükselişte! Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 4 Aralık güncel Bitcoin fiyatı..

Yükseliş trendine giren Bitcoin hakkında aramalar hız kazandı. 4 Aralık 2023 Pazartesi itibariyle yükselişine devam eden Bitcoin gündem oldu.
Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden arttırdı.
Bitcoin 19 ay sonra yeniden 41 bin doları aştı.
Kripto para piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmayı sürdürüyor.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.
Peki, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..
Bitcoin kaç dolar?
4 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 41,465.40 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Bitcoin kaç TL?
1 Bitcoin 1,198,442 TL seviyelerinden işlem görmektedir.