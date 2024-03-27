Blendera yumurta kabuklarını atın, bıçakları jilet gibi yapın! Kullandıkça körleşen mutfak robotu ve blender bıçaklarınızı ilk günkü haline çevirin. Tek yapmanız gereken şey yumurta kabuklarını biriktirmek.

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Mutfaktaki yardımcı aletlerden blender veya robotlar, bıçaklarının keskinliğini zamanla kaybediyor.

Blender bıçaklarını yeniden jilet gibi yapacak yöntemi arayanlar ise şaşıp kalıyor.

Kullanılan yöntem, kimsenin aklına gelmez...

Hazırsanız blender bıçaklarını keskinleştiren harika yöntemi açıklıyoruz: Yumurta kabukları!

Evet yanlış duymadınız yumurta kabukları blender bıçaklarınızı keskinleştirmek için hem basit hem de masrafsız bir yöntem.

İşte yapılışı...

Keskinleştiriyor

Blenderınızın bıçağını keskinleştirmek için 2 adet yumurta kabuğunu blenderın içine koyun. Üzerine oda sıcaklığında su ekleyin ve çalıştırın.

Bu yöntemi uyguladıktan sonra blenderınızın ne kadar keskinleştiğini göreceksiniz.