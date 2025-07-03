Boğaz’da bulunan o halı saha satılıyor! Değeri tam 458 milyon…

İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Tarabya, bu kez yalnızca doğal güzellikleriyle değil, satışa çıkan bir arsanın rekor değeriyle gündeme geldi.

Boğaz hattının en prestijli bölgelerinden biri olarak bilinen Tarabya’da yer alan ve uzun süredir Tarabya Spor Kulübü tarafından kullanılan kıymetli bir arsa, mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı.

Söz konusu taşınmaz, konumu, büyüklüğü ve taşıdığı potansiyel itibarıyla yatırımcıların ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla satış süreci başlatılan arsa, 1078 ada 1 parsel üzerinde yer alıyor. Üzerinde toplam beş yapı bulunan bu kıymetli arsa için belirlenen ihale bedeli ise 458 milyon 401 bin 400 TL olarak belirlendi.

HALI SAHA BULUNUYOR

Satışa konu olan arazinin büyük bölümünü şu anda Tarabya Spor Kulübü’nün kullanımındaki halı saha oluşturuyor. Kulübün uzun yıllardır bu taşınmaz üzerinde faaliyet yürüttüğü bilinirken, artık bu alan yeni bir sahibini bekliyor.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilana göre, arsanın ilk satış ihalesi 26 Ağustos 2025’te başlayacak ve 1 Eylül 2025’te sona erecek. Eğer bu ilk ihalede alıcı çıkmazsa, ikinci satış süreci 23-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.