Bor Şeker (BORSK) halka arz sonuçları açıklandı! Bor Şeker kaç lot verdi? Halka arz için talep toplayan Bor Şeker'in halka arz sonuçları belli oldu. İşte Bor Şeker halka arz detayları..

ensonhaber.com

31 Ocak 2024 tarihinde SPK tarafından halka arz onayı alan Bor Şeker şirketinin halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arzın detayları ve kaç lot vereceği borsa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Bor Şeker'in halka arz sonuçları merak uyandırdı.

BORSK hisse koduyla borsada işlem görecek olan Bor Şeker'in halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı.

İşte Bor Şeker'in halka arz sonuçları hakkında merak edilenler...

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 2.598.451 olarak açıklandı.

Bor Şeker halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı azami 16-17 lot hisse dağıtımı yapıldı.

Şirket toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan BORSK, hisselerini 26,54 TL fiyattan yatırımcılara pay edecek.

BORSK tarafından yayımlanan onaylı izahnameye göre şirket halka arz edeceği hisselerini bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtacağını duyurdu.

Bor Şeker'in halka arz büyüklüğü ise 1.850.000.000 TL olarak açıklandı.

Borsada ne zaman işlem görecek?

Halka arz olan Simit Sarayı’nın 27-28 Eylül tarihlerinde DMRGD koduyla borsada işlem görmesi bekleniyor.