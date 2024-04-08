Borsa İstanbul bayramda açık mı, kapalı mı? İşte 2024 BIST Bayram Takvimi

Ramazan Bayramı, bu sene 10-13 Nisan arasında idrak ediliyor.
İdari izinlerle birlikte bayram tatili süresi 9 güne ulaştı. Bu kapsamda yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'un bayramdaki çalışma saatleri merak edildi.
Alış satış işlemi yapmayı düşünenler bayramda Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu sorusunun yanıtını arıyor.
Özellikle yatırımcılar, Borsa'nın açık olup olmadığını araştırarak, "Ramazan Bayramı'nda borsa açık mı, kapalı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, bu bayram borsa açık mı, kapalı mı? İşte Borsa çalışma saatleri...
Bayramda Borsa İstanbul açık mı?
Borsa İstanbul, 9 Nisan Arife gününde saat 13.00’e kadar açık olacak. Ramazan Bayramı’'nda ise resmi tatil olduğundan kapalı olacak.
Yeniden işleme ise 15 Nisan Pazartesi günü başlayacak.