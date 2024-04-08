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Borsa İstanbul bayramda açık mı, kapalı mı? İşte 2024 BIST Bayram Takvimi

Borsa İstanbul bayramda açık mı, kapalı mı? İşte 2024 BIST Bayram Takvimi Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar, bayram süresince açık mı kapalı mı olacak merak ediyor. Bu kapsamda Borsa bayramda açık mı, kapalı mı? BIST bayramda işlem yapılır mı? Borsa ne zaman açılacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte Borsa İstanbul bayram takvimi 2024!