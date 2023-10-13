Borsa İstanbul'un rekor halka arzı: TAB Gıda hakkında merak edilenler Borsa İstanbul, tarihine geçecek bir halka arzı onayladı. Burger King, Popeyes, Arby's, Usta Dönerci, Sbarro gibi restoran zincirlerini bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın binlerce franchise şubesi bulunuyor. Yatırım yapmak isteyenler ise "TAB Gıda hakkında bilgiler" başlığında aramalar yapıyor.

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Sermaye Piyasası Kurulu, 1995 yılından beri Türkiye'de hizmet veren TAB Gıda San. ve Tic. Aş'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsa İstanbul'un şimdiye kadarki en büyük halka arzı olacak olan TAB Gıda, milyonlarca yatırımcının dikkatini çekti.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket, bugün Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki temsilcisi ve geliştiricisi konumunda.

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli paylarını bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle 130,00 TL fiyattan halka arz edecek olan TAB Gıda (TABGD), 6,8 Milyar TL'lik dev halka arz büyüklüğüne sahip olarak yeni bir rekora imza attı.

TAB Gıda halka arzından hisse alacak olanlar, şirkete dair bilgileri de araştırıyor.

İşte TAB Gıda hakkındakiler...

TAB Gıda tarihçesi

TAB Gıda resmi sitesinde yer alan bilgilere göre;

TAB Gıda 1994 yılından beri Türkiye’de hızlı servis sektörünün gelişmesi, dünya çapında çok sevilen markaların Türkiye’de tüketicilerle buluşması, kendi kurduğu markalar ile de üstün kaliteden ödün vermeyen geleneksel lezzetlerin kolay ulaşılabilir hale gelmesi için faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Bünyesindeki şirketler

Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King®’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başlamıştır.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1995 yılında TAB Gıda bünyesine katılmasıyla başlayan alevde ızgara ateşinin kralı Burger King®, kısa sürede tüketicilerin beğenisi ve sadakatini kazanarak restoran sayısını istikrarlı bir şekilde çoğaltmıştır.

Bugün Türkiye’de hızlı servis sektörünün lider markalarından biri olan “alevde ızgara ateşinin kralı” Burger King®, TAB Gıda güvencesiyle ülke genelinde 700’den fazla restoranıyla hizmet vermektedir.

Hızlı servis sektöründe üstün kalite ve hizmet ilkelerinden asla taviz vermeyen TAB Gıda, Burger King®’i Türkiye’nin en sevilen markaları biri haline getirdikten sonra dünyaca ünlü hızlı servis İtalyan restoranlarından Sbarro®’yu Türkiye’ye getirdi. Sbarro®, bugün geniş ürün yelpazesi ve Türkiye’ye uyarladığı lezzetleriyle ülke genelindeki 110’u aşkın restoranıyla hizmet vermektedir.

TAB Gıda, geleneksel Louisiana mutfağının en bilinen hızlı servis restoranlarından Popeyes® markasını Türkiye’deki tavuk severlerle buluşturdu. Kısa sürede büyük ilgi gören Popeyes®’ın çıtır çıtır ve sıcacık servis edilen tavukları, bugün Türkiye genelinde 300’ü aşkın restoranda müdavimleriyle buluşmaktadır.

Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arby’s®, Türkiye’de TAB Gıda güvencesiyle hizmet vermeye başladı. Türkiye’de de “Etçiyiz Biz” diyenlerin çok sevdiği Arby’s®, ülke genelinde 100’den fazla restoranında geniş ürün yelpazesiyle fırınlanmış dana etinin en özel halini sunmaktadır.

TAB Gıda sektördeki uzmanlığını ve deneyimini, işin ustalarıyla birleştirerek, kendi markası olan Türkiye’nin döner restoran zinciri Usta Dönerci®’yi hayata geçirdi. “Güvenilir Kaynaktan Lezzetli Et, Hızlı Servis, Ulaşılabilir Fiyat” mottosuyla Usta Dönerci®, bugün Türkiye çapındaki 140’dan fazla restoranda leziz geleneksel lezzetleri hızlı servis restoran sistemiyle buluşturmaktadır.

Usta Dönerci®’nin ardından TAB Gıda, kendi yarattığı ikinci markası olan Usta Pideci® restoranlarını Türkiye’deki lezzet severlerin beğenisine sundu.

2022 yılında TAB Gıda, dünyanın en büyük restoran zincirlerinden Subway®’i de Türkiye’de temsil ettiği markalar arasına ekledi.

Türkiye’de sektörünün lideri olan TAB Gıda'nın en önemli misyonu, Türk halkını sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle buluşturmaya devam etmek, bunu yaparken hızlı ve güler yüzlü hizmetiyle tüm ziyaretçilerinin restoranlarından memnun ayrılmasını sağlamaktır.

TAB Gıda halka arz detayları

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL

Toplam Arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Dağıtım: Bireysele Eşit Dağıtım

Fon Kullanım Yerleri:

- %42 Yatırım Finansmanı

- %23 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

- %20 Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

- %15 Dijitalleşme Ve Teknoloji Yatırımları