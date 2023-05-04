Boş oy kullanmak ne demek? Boş oylar kime gider? Seçim konusunda merak edilenlerden birisi de "boş oy kullanmak" oldu. Seçmenler, boş oyun ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, boş oy atmak ne demek? Boş oy kime gider? İşte yanıtı...

2023 seçimleri konusunda merak edilen başlıklar arama motorlarına yöneltiliyor.

YSK'nın açıkladığı rakamlara göre 60 milyondan fazla seçmen, 14 Mayıs Pazar günü oy kullanacak.

Oy kullanmak istemeyenler ise para cezası ödemekle yükümlü olacak.

Oy konusunda araştırılan bir kavram da "boş oy" oldu. Boş oy kullanmanın anlamı ve ne işe yaradığı gibi konular merak ediliyor.

18 yaşını dolduran her bireyin seçme hakkı bulunuyor. Oy pusulası üzerinde kendi fikrini belirterek istediği adayı seçebilir. Bazı kişiler seçim konusunda kararsız kalıyor ve boş oy kullanıyor.

Boş oy ne demek? Boş oy kime yarar? Boş oy vermek nedir? gibi sorular gündemde yer alıyor.

Boş oy ne demek?

Boş oy atmanın iktidarın lehine olacağı yönünde iddialar mevcuttur.

Sandıktan çıkan her oy pusulası geçerli ve geçersiz olarak ayrılır. Bu oy pusulaları arasında boş olanlarda bulunabilir.

Boş oy pusulası, geçersiz sayılır ve hiçbir partinin hanesine yazılmaz. Bu nedenle boş oy atmak, seçim sonucunu etkilemez. İstatistiklere yansımaz.