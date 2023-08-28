Boşuna ödemeyin! Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor... "Aidat" adı altında alınan kredi kartı kullanım ücretleri, müşterilerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor. Oysa ki, pek bilinmese de çoğu banka, kredi kartı aidat ücretinin iadesini dahi sağlıyor.

ensonhaber.com

Kredi kartları, günümüz tüketicileri için olmazsa olmaz hale geldi.

Taksit imkanları ve biriken puanların alışverişlerde kullanılabilmesi gibi avantajlarıyla vatandaşlar hayatını idame ettiriyor.

Nakit harcamak yerine kredi kartını tercih edenlerin sayısı, rekorlar kırıyor. Ancak bir o kadar da şikayet söz konusu. Örneğin, "kredi kartı aidatı" başı çekiyor.

Kart aidatı ödeme zorunluluğu konusunda sıkça araştırma yapılıyor.

Eğer kredi kartı aidatı ödemek istemiyorsanız, ilk adım olarak kart sözleşmenizi dikkatlice incelemektir. Eğer sözleşmede farklı bir durum belirtilmemişse, tüketici hakları sayesinde kredi kartı aidatı ödemekten kurtulabilirsiniz.

İşte kredi kartı aidatı hakkında detaylı bilgiler...

Sözleşmeye dikkat

Kredi kartı aidatı, BDDK tarafından çıkarılan bir yasa ile yasal bir zemine kavuşturuldu. 2014 Ekim ayından önce alınmış olan kredi kartı aidatlarının büyük bir kısmı kullanıcılara geri ödendi.

Kart ücreti iade işlemleri genellikle yeni yasa kapsamında yer almamaktadır. Bu bağlamda, bankaların kendi inisiyatifleri doğrultusunda hareket etmek yetkisi bulunmaktadır.

Bankalar, kredi kartı aidatlarını her yıl iki defa olmak üzere otomatik olarak keser.

Bu durumda, sözleşmenizi kontrol ederek hak talep edebilirsiniz.