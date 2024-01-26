Böyle görünüyorsa hiç tatlı değil! Resmen ölüme götürüyor...

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Kızarmış bir sütlaç veya yanık bir creme brulee...
Hayır diyemeyeceğiniz lezzetler olabilir ancak demelisiniz.
Bu tatlılar ve çok daha fazlasında yanık bir görüntü oluşturulabilmesi için pürmüz kullanılıyor.
Alev tabancası olarak da bilinen pürmüz, bakın nelere davetiye çıkarıyor...
Akrolein tehlikesi
Pürmüzün tatlılarda kullanılırken karamelizasyon elde edildiği sırada akrolein maddesini ortaya çıkarması sağlığa zarar veriyor.
Pürmüzün verdiği ısı gıdayla temas ettiğinde tahriş edici olan akrolein maddesi ortaya çıkıyor.
Ağızda ve boğazda yaralara yol açtığı ortaya çıkan pürmüzün ölüme kadar götürebileceği uzmanlar tarafından açıklandı.