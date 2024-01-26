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Böyle görünüyorsa hiç tatlı değil! Resmen ölüme götürüyor...

Böyle görünüyorsa hiç tatlı değil! Resmen ölüme götürüyor... Tatlıların üzerindeki yanık görüntü kimileri için lezzet ibaresi olsa da, gerçekler öyle değil. Uzmanlar, pürmüz ile yanık hale getirilen tatlıların zehir saçtığına dikkat çekiyor.