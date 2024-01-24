Böyle işte çıkarma görülmedi! Öyle bir ayrılık paketi veriyorlar ki yok yok... League of Legends, Valorant gibi popüler oyunlarla tanınan Riot Games küçülme kararı aldı. Bu karar ile birlikte 530 çalışanı ile yollarını ayırma kararı veren şirket öyle bir ayrılma paketi hazırladı ki kim böyle işten çıkarılma istemez. İşte, o ayrılık paketi…

ensonhaber.com

2019 yılında popülerleşen League of Legends oyununun ardından oyun evrenini genişletme kararı alan Riot Games için son günlerde işler iyi gitmiyor.

Hem League of Legends dünyasında geçen başka oyunlar hem de başka yapımlar geliştirmek için kolları sıvayan şirket çıktığı bu yoldan dönme kararı aldı.

Bu karar ile birlikte oyun şirketi iş gücünün yüzde 11’ine denk gelen 530 çalışanını işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Verilen bu kararın ise bir gereklilik olduğu belirtildi. Şirket, alınan bu karar ile işten çıkarılan herkese sunacağı hakları da duyurdu.

CEO mektup yayımladı…

İşten çıkarma kararın verilmesini şirketin CEO’su A. Dylan Jadeja halka açık olan bir mektup ile duyurdu. Rior Games’in hızlı büyümesinin ardından alınan bu karar ne yazık ki hızlı büyümenin ve hızlı gelişme göstermenin sonnuçlarının umulduğu gibi olmadığını göseriyor.

CEO Jadeja yayınladığı mektupta ise, “Bugün odağı yeterince keskin olmayan bir şirketiz ve basitçe söylemek gerekirse, devam eden çok fazla işimiz var. Yaptığımız bazı önemli yatırımların karşılığını beklediğimiz şekilde alamıyoruz. Maliyetlerimiz sürdürülemez bir noktaya geldi, kendimize deneme veya başarısızlık için yer bırakmadık - ki bu bizim gibi yaratıcı bir şirket için hayati önem taşıyor. Tüm bunlar işimizin özünü riske atıyor.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca yörüngemizi farklı şekillerde değiştirmeye çalıştık. Liderlerden, ekiplerinin üzerinde çalıştıkları şeylerden ödün vermelerini istedik. İşe alımları yavaşlattık ve bazı durumlarda dondurduk. Gelir artışımızı güçlendirirken maliyetleri kontrol etmeye önem verdik. Tüm bunlar şüphesiz ekiplerimiz için zor oldu.

Ancak Riot'un liderleriyle görüştükçe bu değişikliklerin yeterli olmadığı hepimiz için açık hale geldi. İşimize odaklanmak için daha fazlasını yapmalı ve çabalarımızı en çok oyuncu değeri sağlayan şeylere - oyuncuların zamanına gerçekten değen şeylere - odaklamalıyız. Ne yazık ki bu, en çok yatırım yaptığımız alanda, yani personel sayımızda değişiklik yapmayı gerektiriyor." İfadelerine yer verdi.

İşten çıkarılmayı unutturan ayrılık paketi…

Jedaja alınan bu işten çıkarma kararının ardından işten çıkarılacak olan çalışanlara sunulacak olan imkanları da duyurdu. Öyle ki sunulan bu haklar adeta işten çıkarılmayı unutturacak cinsten.

Riot Games işten çıkarılan herkese en az altı aylık maaş, nakit ikramiye ve bir dizi yan hak ve destek sunacağı paket ile medyanın gündeminde. Ayrıca şirket, ekip üyeleri durumu değerlendirirken herkesten önümüzdeki hafta toplantılarını iptal etmelerini ve mümkünse evden çalışmalarını istiyor.

Riot Games'in işten çıkardığı çalışanlara sunduğu ayrılık paketinin detayları ise şu şekilde:

-Altı aylık maaş

-Vize desteği, mental destek ve sağlık sigortası desteği

-Kariyer koçluğu

-Evinde bilgisayarı olmayana bilgisayar desteği

-1000 dolarlık oyun ve sağlık fonu desteği

-2023 yılına ait bireysel performans primi