Böyle yanlışlık olmaz! Yaşlı kadın çöp kamyonuna atılıp, defalarca preslendi… Feci bir şekilde ölmekten son anda kurtuldu. Yanlışlıkla çöp kamyonuna atılan kadın defalarca preslendikten sonra fark edildi…

ensonhaber.com

ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Manchester’da yaşayan 60 yaşındaki kadın çöp atmak için dışarı çıkmasının ardından çöp konteynırına düştü.

Çöp toplamak için olay yerine gelen çöp kamyonu çalışanları tarafından fark edilmeyen kadın çöp kamyonuna atıldı. Çöp kamyonunun ağzına düşen kadın 4 kez preslenmesinin ardından son anda fark edildi.

Ciddi yaralar aldı…

Presin 4 kez çalışmasının ardından ciddi yaralar alan yaşlı kadın hayatta kalmayı başardı. Olayın nasıl gerçekleştiği akılları kurcalarken, çöp atmak konteynıra yaklaştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu konteynırın içine düştüğü düşünülüyor.

Güvenlik kamerası olmasa fark edilmeyecekti…

Konteynıra düşen kadın güvenlik kameraları tarafından fark edildi. Konteynırın içindeki çöpleri ve kadını aracın içine boşaltılmasının ardından, sürücü, yaşlı kadını aracın içindeki güvenlik kamerasında gördüğü anda presi durdurdu.

Çatısı kesilerek kurtarıldı…

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp kamyonunun çatısını keserek kadını yaklaşık 30 dakika içinde yaşlı kadını kurtardı. Komşuları ise, kadının çığlıklarını duyduklarını ve çok korktuklarını söylediler.

Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye yetkilileri, kadının bilincinin açık olduğunu ve kurtarma ekipleriyle konuşabildiğini ancak tüm sorulara cevap veremediğini belirttiler.

Ayrıca, New Hampshire itfaiye şefi Ryan Cashin, "Gizlilik kurallarına göre önceliğin, daha fazla detayı ortaya çıkarmadan evvel kadının durumunu stabilize etmek" olduğunu söyledi.