Böylesi görülmedi: 36 yıllık evli olan ünlü çift kuzen çıktı! Uzun yıllardır evli olduğunuz kişiyle aslında kuzen olduğunuzu öğrenseniz ne yapardınız? Hollywood’un ünlü çifti 36 yıllık evliliklerinde çarpıcı bir gerçekle yüzleşti. Büyük bir aşk yaşayan çift kuzen çıktı…

ensonhaber.com

1988 yılının Eylül ayından bu yana tam 36 yıldır evli olan Hollywood’un ünlü çifti çarpıcı bir gerçekle yüzleşti.

Yaklaşık 36 yıllık evliliklerinden iki çocuğu olan ikonik çift Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick’in mutlu devam eden sevgi dolu bir ilişkileri var.

Film sektöründe Emmy ve Altın Küre gibi prestijli ödüllere sahip olan çift sayısız başarılı yapımda rol aldı. Sedgwick’in rol aldığı belli başlı yapımlar arasında The Closer'ın yanı sıra Miss Rose White ve Brooklyn Nine-Nine gibi ses getiren filmler bulunuyor.

Bacon ise rol aldığı Footloose, Apollo 13, JFK ve X-Men: First Class yapımlar ile oldukça başarılı bir isim.

Soy araştırma programına katıldılar…

65 yaşında olan Bacon ve 58 yaşında olan Sedgwick, İngiltere'de oldukça popüler bir soy araştırması programı olan Finding Your Roots'a (Köklerini Bulmak) katıldı. Çift katıldıkları bu programda ise hayatlarının şokunu yaşadı.

Programın sunucusu olan Henry Louis Gates Jr, program sırasında Sedgwick'e, dokuzuncu göbekten kuzeninin fotoğrafını gösterdi ve işte o anda büyük bir şok yaşandı. Sunucunu fotoğrafını gösterdiği kişi tam olarak kocası Kevin'dı.

Ancak, bu duruma pek fazla şaşırmadığı gözlemlenen Sedgwick, konu hakkında, "Kevin ile akraba çıkacağımı tahmin ediyordum. Yani, çoğu beyaz insan sonuçta uzaktan akraba. Dürüst olmak gerekirse, şaşırmadım. Açıkçası, bizi seçmelerinin bir nedeninin de bu olduğunu düşünmüştüm. Fakat şaşırmış gibi davranmam gerekiyordu..." ifadelerine değindi.

Ayrıca, Sedgwick ise aralarındaki uzak akrabalık lişkisi ortaya çıktıktan sonra "Biliyordum!" diye bağırdı ve şöyle devam etti: "Birinci dereceden kuzen olmadığımız sürece sorun yok!"