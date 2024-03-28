Böylesini görmediniz: Trenler asılı gidiyor! İşte, görenin şaşıp kaldığı ilginç ulaşım araçları… Dünyayı dolaşmak çoğu kişinin arzuladığı heyecan verici bir deneyimdir ve çeşitli ulaşım araçları kullanmayı gerektirir. Bazı ülkelerde ise öyle ulaşım araçları var ki böylesini ne gördünüz ne duydunuz. İşte, Dünyanın dört bir yanında ki sıra dışı ulaşım araçları…

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Ulaşım, insanların bir yerden bir yere gitmek için hayatlarında ki en temel gereksinimlerden biridir. Zaman içerisinde değişim ve dönüşüm geçiren ulaşım araçları giderek çeşitlenmiştir.

Dünya genelinde ise, farklı kültürlerin ve coğrafi koşulların etkisiyle ortaya çıkan ilginç ve sıra dışı ulaşım araçları bulunmaktadır.

Bu ulaşım araçlarının arasında ise öyleleri var ki görenin şaşırması elde değil. Raylı sistemler çoğu yerde zeminin üzerinde inşa edilirken o ülkede demiryolu zeminde değil. İşte, dünyanın çeşitli bölgelerinde kullanılan bazı ilginç ulaşım araçları...

Asma Demiryolu – Almanya

1901 yılında açılan Süspansiyon Monoray (veya “Schwebebahn”), asma vagonlara sahip en eski elektrikli yükseltilmiş demiryoludur. 19.200 ton çelik kullanılarak inşa edilmiştir. Her gün 85.000'den fazla yolcu Wuppertal'da seyahat etmek için bu yolu kullanıyor.

Coco Taksi – Küba

İçi boş hindistan cevizine benzeyen bu sarı taksilere Havana ve Varadero'da rastlamak mümkün. Normal taksilere göre daha hızlı ve daha ucuzdurlar. Siyah taksiler yerel halk tarafından, sarı taksiler ise turistler tarafından kullanılıyor.

Bambu Treni – Kamboçya

Kamboçya bambu trenleri (yerel olarak nori olarak bilinir ) bir elektrik jeneratörü ve oturma yeri olarak geçici bir bambu platformdan oluşur. Demiryolu rayları boyunca 40 km/saat'e varan hızlarda koşuyorlar. Bakımsız pistler inişli çıkışlı bir sürüşe neden olurken, ücretler düşük ve bu, ömür boyu bir kez yaşanacak bir deneyim.

Buz Meleği – ABD

Ice Angel, su buza dönüştüğünde insanların Wisconsin'in Madeline Adası'ndan Bayfield'a taşınmasına yardımcı olan bir buz teknesidir. Hava pervaneli bu benzersiz tekneler, buz üzerinde rahatça süzülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Şiddetli kış aylarında Madeline Adası sakinlerinin imdadına yetişen tek ulaşım aracı budur.