Boyun fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? Boyun fıtığına hangi bölüm bakar? Boyun fıtığı için hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte boyun fıtığı hakkında merak edilenler...

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Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasında bulunan disklerin sıkışması veya çıkıntı yapması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Boyun fıtığı genellikle boyun bölgesinde ağrı, boyun ve omuzlarda tutulma, kollarda uyuşma veya güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tedavi yöntemleri arasında istirahat, fizik tedavi, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, egzersizler ve nadiren cerrahi müdahale yer alabilir.

Boyun fıtığı belirtileri yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir çünkü doğru tanı ve tedavi, durumun yönetiminde kritik öneme sahiptir.

Boyun fıtığı olduğunu düşünen kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.

Peki, boyun fıtığı için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Boyun fıtığı için hangi bölüme gidilmeli?

Boyun fıtığı belirtileri olan veya hastalığa sahip kişiler ortopedi ve travmatoloji ya da beyin ve sinir cerrahisi bölümüne başvurabilmektedir.