Bu çerezin sadece 4 tanesi her derde deva oluyor! Kemik hastalıklarından kalp sağlığına yok yok… Çerezlerin içinde belki de faydaları saymakla bitmeyecek o çerez birçok derde deva oluyor. Günde sadece 4 adet tüketmeniz yetiyor. İşte, o çerez…

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Tek başına ya da karışık çerez tabaklarında sunulan bu yemiş sağladığı birçok faydasıyla da oldukça fazla tercih ediliyor.

Günde sadece 4 adet tüketmenizin yeterli olduğu kaju, adını aldığı kaju ağacının bir meyvesidir. Kaju fıstığı olarak çerez tabaklarında yer alsa ve halk arasında genellikle çerez olarak bilinse de aslında kendisi bir meyvedir.

Kaju meyvesinin yetişebilmesi için en uygun olan iklim ise Ekvator ve civarında bulunmaktadır.

Kajunun faydaları saymakla bitmiyor…

Kajuyu diğer fıstık çeşitlerinden ayıran en belirgin özelliği şekli ve boyutudur. Hem tatı hemde tuzlu olarak tüketilebilen kaju fıstığının faydalrı uzmanlar tarafından da onaylanmıştır. Besin değeri oldukça yüksek olan kajuda E, K, C ve B12 vitaminleri ile tiamin, niasin, magnezyum, sodyum, demir ve potasyum mineralleri de yer alır. İşte, uzmanlar tarafından onaylanan faydaları:

Kalp sağlığını destekleyicidir.

Kan şekerini düzenleme etkisi vardır.

Kilo vermek isteyen kişilere yardımcıdır.

Depresyon, stres ve etkilerini giderdiği bilinir.

Kemik sağlığını güçlendirici etkisi vardır.

İçerdiği antioksidanlarla antikanser özelliği de vardır.

Diyabet riskini azaltıcı etkisi bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Cilt sağlığını koruyucudur.

Safra taşı riskini azalttığı bilinir.

Migren kaynaklı olan baş ağrılarını azaltır.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Öncellikle hemen her şeyde olduğu gibi kajunun da fazla miktarda ve bilinçsizce tüketilmemesi gerekmektedir. Aşırı tüketildiği taktirde faydalarından çok zararın dokunması kuvvetle muhtemeldir.

Özellikle allerjik bünyeye sahip olan kişiler ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doktor bilgisinde tüketmesi yararlı olacaktır.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan kajunun 100 gramında yaklaşık olarak 500 kalori bulunur. Kajunun genel olarak günde 4 adet kaju tüketiminin yeterli olduğu kabul edilmiştir.

Aynı zamanda kaju, diş çürümesine, kemik rahatsızlıklarına, saç ve cilt ile ilgili sorunlara, kilo problemine karşı savaşmaya yardımcı olduğu bilinir. Kanserli hücrelerin de düşmanı olduğu tespit edilen kaju bu hücrelerin vücuda girmesine de engel olur.