Bu gıdaları sakın buzdolabında saklamayın! Resmen zehir saçıyorlar... Çoğu kişi gıdaların buzdolabında saklanmasının sağlık açısından faydalı olduğu düşünülür. Ancak bu üç gıda buzdolabında saklandığında resmen zehir gibi oluyor. İşte, saklanmaması gereken o gıdalar…

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Gıdaların buzdolabında saklanmasının daha sağlıklı olduğunu düşünenler yandı. Özellikle de buzdolaplarında bu dört gıdayı saklayanlar resmen elleriyle zehir oluşturuyorlarmış.

Uzmanlar, bazı gıdaların "toksik" olma potansiyeli nedeniyle buzdolabında saklanmaya uygun olmadığı konusunda uyardı.

Bir daha buzdolabınızda saklamayacağınız o üç gıda sağlığınıza asla zarar veremeyecek.

İşte buzdolabında saklandığında zehre dönüşen o gıdalar…

Sarımsak

Pek çok yemeğe lezzet katmak için kullanılan sarımsak, buzdolabında küfleneme sorunuyla karşı karşıya kalınabiliyor. Uzmanlar bu konuda, "Asla soyulmuş sarımsak almayın ve buzdolabında saklamayın çünkü çok çabuk küflenmeye başlar ve sarımsak küfü aslında kanserle bağlantılıdır.

Her zaman kabuklu taze sarımsak tercih edin. Sadece pişirmeye hazır olduğunuzda kabuğunu açın ve her zaman buzdolabının dışında saklayın. Taze sarımsakları buzdolabında saklamak iyi bir fikir değildir. Bunun nedeni sarımsak soğanlarının düşük asitli olması ve onları botulizmin arkasındaki suçlu olarak bilinen Clostridium botulinum'a yatkın hale getirmesidir." şeklinde uyarılarda bulunuyor.

Soğan

Uzmanlar sarımsağın ardından, yarım soğanı buzdolabında bırakmanın tehlikeli olabileceğini konusunda uyarılarda bulundu. Söz konusu uyarıda, "Soğan düşük ısıya karşı hassas bir üründür.

Buzdolabına koyduğunuzda nişasta şekere dönüşmeye ve küflenmeye başlıyor. Pek çok insan soğanın yarısını kesip pişirip diğer yarısını buzdolabında saklayarak bu hatayı yapıyor. "Bunu asla yapmayın. Ortamdaki tüm sağlıksız bakterileri toplamaya başlar ve küfleri yakalar." İfadelerini kullandı.

Zencefil

Sarımsak ve soğan gibi zencefil de küflenmeye karşı hassas olan besinler arasındadır. Zencefil saklama hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, "Buzdolabında saklandığında çok çabuk küflenmeye başlıyor ve bu da böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle ilişkilendiriliyor" dedi. "Kesinlikle buzdolabında saklamayın." İfadelerini kullandı.

Belirtilen sebepler nedeniyle buzdolabınızda bu 3 gıdayı saklamaktan vazgeçerek sağlığınız için doğru adımları atmış olacaksınız.