Bu IQ testini sadece dahiler çözüyor! Resimdeki gizli tavşanı bulmak için 5 saniyeniz var Bu görsel zeka testi sınırları zorlayacak. Şahinin yer aldığı bu resimde gizli bir tavşan bulunuyor. Deneyenlerin çoğu çözemedi. Peki diz 5 saniyede gizli tavşanı bulabilecek misiniz?

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Optik illüzyonlar, beynimizi kandırarak gerçekte var olandan farklı bir şeyi görmesini sağlayan resimlerdir.

Var olmayan şeyleri gördüğümüzü düşünmemize neden olabilirler ya da gözlerimizi var olmayan nesneleri algılayacak şekilde kandırabilirler.

Aşağıdaki resimli yapbozda kanatlarını açmış ve pençelerinde bir ağaç dalı tutan bir şahini görüyorsunuz.

Şahin aşağıya bakıyor, kaybettiği bir şeyi arıyor. Bir tavşanı avladı, zavallı kemirgenin kafasını yardı ve onu pençeleriyle taşıyordu. Ancak şahin görmek için aşağıya baktığında tavşanın kafasını hiçbir yerde bulamadı.

Peki siz 5 saniyede resimdeki gizli tavşanı bulabilecek misiniz? Hazırsanız başlayın!

Bu optik yanılsama resimli bulmacada şahin resminde saklı olan tavşanı 5 saniye içinde bulmanızı istedik.

Eğer verilen saniyede testi çözebildiyseniz tebrikler! Şahin gibi gözlere sahipsiniz demektir.

Ancak henüz gizli tavşanı bulamadıysanız üzülmeyin.

Sizin için aşağıda cevabı verdik: