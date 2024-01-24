Bu kadarı da olmaz! 200 TL’ye alıp 20 milyon TL’ye satıyorlar… Gün geçmiyor ki yen bir dolandırıcılık hadisesi yaşanmasın. İnternette o ilanlarla dolu. Meğer o dükkan bu yüzden tıklım tıklımmış…

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Dolandırıcılıkta yöntem bitmiyor. Yeni yöntemleri yok artık dedirtti. 200 TL’ye alıp milyonlara satıyorlarmış.

Dolandırıcıların yeni hedefi davul derisi oldu. Aldıkları bu derileri türlü yöntemlerle dönüştürerek tarihi belgeymiş gibi satıyorlar.

Verdikleri internet ilanı ile fark edildiler…

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 TL'ye satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerine işlem yapıp '10 sayfalık ceylan derisinden İncil' şeklinde verdikleri ilanla 15-20 milyon TL'ye sattığını aktardı.

Dolandırıcıların bu tuzağına düşen tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıklarını anladıklarında soluğu savcılıkta aldılar.

Dolandırıcılık yöntemini anlattılar…

Dolandırıcıların özellikle kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirten Cemil Karabayram, keçi ya da kuzu derisinden yapılan, kullanıldıktan sonra atılmak üzere olan derilerin, dolandırıcıların elinde milyonlarca liralık dolandırıcılık aracına dönüştüğünü anlattı.

Karabayram konuşmasında, “Davul derisini alıp sıcak suda bekletiyorlar. Kurutup üzerinde gölgelemeler yapıyorlar. Sonra üzerine 'Meryem Ana' tasviri yapıyorlar. Renkli boyalarla sayfa sayfa üretiyorlar. Bir tabaka deri 200 lira. Bir tabaka deriden 10 sayfa elde ediyorlar. İçerisine de hattattan yazı yazdırıyorlar. Avlarının peşine düşüyor ve 'Ceylan derisinden İncil' diye satıyorlar." ifadelerini kullandı.

1500 lira harcama yapıp 20 milyona satıyorlar…

200 TL’ye davul derisi alarak 1500 TL’lik harcama ile tarihi eser süsü verdikleri bu yöntemle tarihi eser meraklılarını ağlarına düşürüyorlar.

Karabayram dolandırıcıların bu akıl almaz ağı hakkındaki konuşmasına, “15-20 milyon liraya alıcı arıyorlar. Bunun sahteliğini ölçmek isteyen 100 derecelik suya bu eserlerin bir parçasını koyunca boyaların aktığını görecektir. Yüzlerce yıllık eserlerde bu türden bir akma olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.

Dükkan tıklım tıklım...

Davul derisi ile yapılan bu dolandırıcılığı için, davul derisi ve malzemeleri satan Ali Ahraz, kendisine çok sayıda gelen olduğunu belirtti.

Ali Ahraz davul derisinin bir hayvana ait olup olmadığını anlamanın çok zor olduğunu belitti. Ayrıca Ahraz, “Bana gelip 'Davul derisi lazım' diyorlar. 'Ne yapacaksın?' diyorum. Resim yapacaklarını söylüyorlar. Resim yapılamadığını söylüyorum. Bu kişilere pek güvenmiyorum hatta vermediğimiz zamanlar da oluyor" diye konuştu.