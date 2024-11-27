Bu kan grubuna hastalık uğramıyor: En sağlıklı kan grubu açıklandı

Haber Merkezi

Bilim dünyası genetik mirasın ve kan gruplarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Son araştırmalara göre, bazı kan grupları hastalıklara karşı daha dirençli, hatta yaşam kalitesinde belirgin bir avantaja sahip.

Özellikle A, B, AB ve 0 kan gruplarını ayrı ayrı inceleyen bilim insanları, her grubun kendine özgü avantaj ve dezavantajlarını tespit etti.

Örneğin, belirli kan gruplarına sahip bireylerin enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olduğu, bazılarının ise bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarla daha az karşılaştığı ifade ediliyor.

BU KAN GRUBU DAHA AVANTAJLI

0 Rh pozitif kan grubuna sahip bireylerin, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı doğal bir avantaja sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmalara göre, bu kan grubuna sahip kişilerin bağışıklık sistemi, grip gibi yaygın hastalıklardan ciddi enfeksiyonlara kadar birçok tehdide karşı daha güçlü yanıt veriyor.

Dahası, fiziksel ve zihinsel enerjilerinin yüksekliği, spor ve fiziksel aktivitelerde başarı oranlarını artırıyor.

Peki bu avantaj, yaşam süresine nasıl yansıyor? Uzmanlar, 0 Rh pozitif bireylerin yaşam beklentisinin genel ortalamanın üzerinde olduğunu vurguluyor.