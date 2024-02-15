Bu kez ne Afrika’dan ne de Libya’dan… O tarihte yurdumuza giriş yapıyor; hazır olun… Meteoroloji kaynakları İstanbul’da yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sıcak günler geride kaldı. Bu kez Balkanlar’dan ülkemize giriş yapıyor. Sabaha böyle uyanacağız.

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Türkiye'de son günlerde yaşanan hava durumu değişiklikleri, hepimizi bir hayli şaşırttı.

Özellikle yazdan kalma günlerin ardından birdenbire gelen sağanak yağışlar ve felaketler, pek çoğumuzu endişelendirdi.

Birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanırken, ani ve şiddetli yağışlar birçok yerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu.

İstanbul'da ise beklenen kar haberi bir türlü gelmedi. Meteoroloji kaynakları uyardı: Bu kez bambaşka bir yerden bambaşka bir hava geliyor…

Yurdumuza giriş yapıyor

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava dalgasıyla ilgili vatandaşları uyardı. X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balkanlardan soğuk hava yurdumuza giriş yapıyor. Megakent İstanbul üşüyecek ama kar maalesef alamayacak. Kar görmek isteyenler bu geceden itibaren Kartepe, Uludağ gibi kayak merkezlerine gidebilir. Kayak merkezlerimiz hoş bir kar alacak, bilginize..."