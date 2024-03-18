Bu marka arabalara binerken bir kere daha düşüneceksiniz! Güvenlik testinden sıfır çektiler… Otomobillerin güvenli olup olmadığına dair testler yapılır. Bu testlerdeki kriterler bir aracın ne kadar güvenli olduğunu belirler. İşte, bu yapılan bu testlerde sınıfta kalarak güvenlik konusunda sıfır çeken o otomobil markaları…

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Her ne kadar dikkatli bir sürücü olursanız olun, trafikte kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını emanet edebileceğiniz bir otomobil kullanmak, sürüş güvenliğinin en önemli noktaları arasında ilk sırada yer alır.

Güvenli otomobil için ise belli başlı testler yapılır. Bu testlere sonucunda bir aracın güvenlik seviyeleri, ve iyileştirilmesi gereken noktalar belirlenir.

Tam da bu noktada Avusturya Yeni Araba Değerlendirme Programı (ANCAP) tarafından 2 marka için güvenlik testleri gerçekleştirildi.

Yapılan bu testlerde 2 model için parlak olmayan performanslarının ardından sıfır yıldız güvenlik derecesini almış oldu. Şu ana kadar yapılan testlerde sıfır yıldız alan yalnızca 1 model bulunuyordu.

İşte, o araç modelleri…

Avusturya’da gerçekleştirilen bu testlerde söz konusu olan Mahindra Scorpio ve MG 5 model araçlarda ciddi güvenlik açıklarının olduğu belirlendi.

İlk olarak MG 5 modeline yapılan testler sonucunda önden kayma testinde sürücünün göğüs ve bacakları için yaralanma riskini ölçen 'zayıf' derecelendirmelerin yanı sıra tam genişlikte ön testte arka yolcunun göğüs ve bacakları için 'zayıf' derecelendirmeler aldı.

Ayrıca, göğüs sapması ve yaralanma sınırlarını aşan emniyet kemeri yüklemesinin yanı sıra gösterge paneli yapısının arkasındaki tehlikeler nedeniyle de ceza aldı.

MG 5'te orta hava yastığı bulunmamakta, şerit desteği veya kör nokta izleme sistemi bulunmamakta, otonom acil durum frenleme özelliği sınırlı veya hiç bulunmamakta, sürücünün uyanıklığını izleyecek veya arkada bir çocuğun varlığına karşı uyaracak bir sistem de bulunmadığından ciddi derecede güvenlik problemleri olduğu ortaya çıkmış oldu.

Mahindra Scorpio'ya gelince, önden kayma, tam genişlikte önden, yandan çarpma ve eğik direk çarpışma testlerinde yetişkin yolcular için 'iyi', 'kabul edilebilir', 'marjinal', 'zayıf' ve 'zayıf korumanın bir karışımı'nı aldı.

Ayrıca, üçüncü sırada üst bağlama çocuk emniyet noktalarının bulunmadığı, ön sırada bir orta hava yastığı sunmadığı ve bir yan darbe testinde sürücünün emniyet kemerinin açıldığı bile görüldü.

Yapılan bu testler ile birlikte söz konusu araçların satışı yapılan pazarlarda dikkat edilmesi gerektiği de ortaya konulmuş oldu.