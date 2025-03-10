Bu peynir markalarına dikkat: Birçoğu sahte çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde gıda firmalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 peynir markasını açıkladı.

YAĞ ORANI DÜŞÜK

Yeni yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde yer alan bu markaların ürünlerinde, beklenenden düşük yağ oranlarının bulunması nedeniyle söz konusu ürünler taklit ve tağşiş olarak değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor.

İşte hile yapılan peynir markaları: