Bu şehirlerde yaşayanlar hava değil resmen zehir soluyorlar! İşte, en kirli havası olan o şehirler…

Dünya Hava Kalite Raporu'na göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu. Rapora göre listede yer alan o şehirler resmen hava kirliliğinde sınırlarını da üstüne geçiyor.
Dünya Sağlım Örgütü’ne göre hava kirliliği için üst sınır metreküp başına 5 mikrogram olması gerekiyor. Sınır 5 olarak belirlenmişken listede yer alan 5 şehirde bu sınır 8 katına kadar çıkabiliyor.
O şehirlerdeki hava kirliliği sorunu, sadece şehrin sakinlerini değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Yetkililerin ve halkın ortak çabasıyla bu sorunun çözümü için adımlar atılması gerekiyor.
İşte, Dünya’da en kirli havaya sahip olan o şehirler…
Tayland, Bangkok: PM2.5 değeri 41.5 mikrogram/metreküp
Delhi, Hindistan: PM2.5 değeri 35.5 mikrogram/metreküp
Lahore, Pakistan: PM2.5 değeri 34.1 mikrogram/metreküp
Dhaka, Bangladeş: PM2.5 değeri 33.9 mikrogram/metreküp
Kabil, Afganistan: PM2.5 değeri 33.8 mikrogram/metreküp