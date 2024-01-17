Bu tavuk didikleme yöntemi ile elleriniz değmeyecek, tel tel ayrılacak...

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Birçok yemeğe yakışan tavuk eti, piştikten sonra didiklenir.
Mutfakta dakikalarda tavuğu parçalarına ayırmak yerine pratik bir yolu deneyebilirsiniz.
Özellikle ev hanımlarının işine gelen bu yöntem sayesinde, zamanınız size kalacak.
Hem de elleriniz dahi bulaşmayacak.
İşte tavuk didiklemenin püf noktası...
Mikserle çırpın
Tavuğu kolayca didiklemek için haşlanmış tavuk göğüslerini miksere koyun ve en düşük seviyede çalıştırın. Böylelikle hiç elinizi bulaştırmadan hem de çok kısa sürede tavuk etlerini didikleyebilirsiniz.