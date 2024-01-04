Bu virüse dikkat! Baba olmayı engelliyor… Bu virüs baba olma hayallerinize veda etmenize neden olabilir. Kadınlarda kansere yol açan virüs erkeklerde ise kısırlığa yol açabiliyor. İşte, ölümcül hastalıkları ve kısırlığın yuvası olan o virüs…

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Kadınlar özelinde düşünülen virüsün erkeklerinde hayallerine veda etmesini sağlayacak kadar önem teşkil ettiği açıklamalar ile doğrulandı. Öyle bir virüs ki baba olmanın düşmanı.

Kadın kanserleri içinde en öldürücü olan serviks kanserine yol açan HPV virüsünün açıklanamayan erkek kısırlığının en önemli sebeplerinden biri olabileceği bildiriliyor.

Kısırlığın sebebi…

Türkiye Gazetesi’nden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da tedavi görmek zorunda kalıyor.

Bu rakamların yüzde 30'unun erkeğe, yüzde 20'sinin ise hem erkeğe hem de kadına bağlı sebeplerden oluştuğunu söyleyen uzmanlar, sebebi bilinmeyen erkek kısırlığına, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün etkili olduğunu aktarıyor.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği-TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Işıl Kasapoğlu, HPV virüsünün kadın kanserleri içinde en fazla ölüme sebep olan kanser türü olduğunun altını çizdiği açıklamasında "Son yıllarda yapılan çalışmalar bu virüsün sadece kadınları değil, erkekleri de etkilediğini ortaya koydu.

Kısırlık oranlarının artışına bağlı olarak artan yardımla üreme teknikleri öncesinde yapılan araştırmalarda 'açıklanamayan kısırlık' teşhisi alan çiftlerden erkeklerde HPV pozitifliği varsa gebelik elde etme oranlarının çok düştüğü ya da hiç gerçekleşmediği ortaya çıktı" ifadelerini kullanıyor.

HPV pozitif olan erkekler…

Ayrıca, Doç. Dr. Kasapoğlu, ardı ardına yapılan çalışmaların HPV virüsü varlığının erkek kısırlığındaki rolünü net bir şekilde ortaya koyduğunu belirttiği konuşmasında "İtalya'da yapılan sağlıklı erkeklerle bebek sahibi olamayan erkeklerin karşılaştırıldığı geniş katılımlı bir çalışmada HPV pozitif erkeklerle sağlıklı olanlar karşılaştırılmış. HPV pozitif erkeklerde semen canlılığı ve hareketliliğinin çok düşük olduğu bulunmuş. 2016 tarihli bir ise çalışmada HPV-pozitif erkek partnerin bulunduğu çiftlerde hiç gebelik bildirilmemiş" dedi.

Dolaylı yoldan da bulaşabilen HPV virüsünün doğum sırasında da bulaşabileceğini ifade eden Doç. Dr. Kasapoğlu "Sezaryen doğum yapılması HPV virüsünün bebeğe bulaşmasına engel değil. HPV pozitifliği olan hastaların yeni doğanlarında solunum yolunun farklı yerlerinde epitel hücrelerinde aşırı büyümeye yol açan viral bir enfeksiyona da yol açar. Bu çocuklarda solunum zorluğuna yol açar" dedi.

Erkek kısırlığının çaresi olabilir…

Toplumdaki aşı karşıtlarının öne sürdüğü iddialardan biri, aşıların kısırlığa neden olduğu şeklinde ortaya atılmaktadır. Ancak bilimsel araştırmalar, karaciğer kanserine sebep olan Hepatit B virüsüne karşı yapılan aşıdan sonra kanserden koruyucu tek aşının HPV aşısı olduğunu göstermektedir. Bu HPV aşısı, erkeklerde kısırlığı engelleyebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim ağzı kanseri her yıl yaklaşık 500 bin kadının ölümüne neden olmaktadır. Doç. Dr. Kasapoğlu, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsüne karşı korunma sağlanması amacıyla kız çocuklarının aşılanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ayrıca, sebebi bilinmeyen kısırlıktan korunmak için erkek çocukların da aşılanması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu şekilde, hem kadınların hem de erkeklerin cinsel sağlığı ve genel sağlıkları korunabilir.

Hem kız hem erkek çocuğuna aşı...

Aşılama hakkında öneli detaylar veren Doç. Dr. Kasapoğlu, "Ülkemizde son aylarda daha kapsayıcı 9 tip HPV 'ye karşı daha geniş koruyuculuğu olan 9'lu aşı uygulanmaya başladı. Aşılamanın 9 yaşında başlayarak kız ve erkek çocuklara yapılması öneriliyor.

Aşı takvimi genellikle iki veya üç doz içerir ve belirli bir sırayla uygulanır. HPV aşısının ideal olarak virüs ile karşılaşmadan önce uygulanması, etkinliğin arttırılması için önemlidir. Aşılamanın 9-26 yaş aralığında hem erkek hem de kadınlara önerilmesinin temel sebebi, bu yaş aralığında HPV enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu aralık olmasıdır.

HPV aşıları, kadın ve erkeklerde HPV'nin etkin olduğu bazı kanser türleri rahim, gırtlak ve ağız içi kanserler, genital siğiller ve diğer HPV ile ilişkilendirilen hastalıkların önlenmesinde etkilidir" diye konuşmasını noktaladı.