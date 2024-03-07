Bu yaprakları yolda gören altın bulmuş gibi seviniyor! Şifası hiçbir şeyde yok... Başta diz ağrıları olmak üzere vücudunda çeşitli kemik sorunları yaşayanlar, şifasını çınar yapraklarında buluyor. Bu yaprakları kaynatıp düzenli içenler, şikayetlerinden kurtuluyor.

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Kemikler yaş ilerledikçe aşınmaya ve sıvı kaybetmeye başlar. Yeterli beslenme ve takviye yapılmadığında kemik sorunları meydana çıkar.

Özellikle dizlerde sıvı kaybı ve kireçlenme şikayetleri artarken, ameliyat pek tercih edilen bir yöntem olmaz.

Kemik ağrısı yaşayanlar çareyi doğal yollarda bulmayı tercih edebilir. Bu noktada birçok şifalı bitki ve kürden bahsedilir.

Ancak en etkilisi şüphesiz ki haberimizde...

Bu çayı içen diz ağrısından kurtuluyor, çok rahat merdiven çıkıyor.

Çınar yaprağı kürü

İlk olarak, kullanacağınız çınar yapraklarını temizleyin.

Bir tencereye veya su ısıtıcısına su ekleyin ve kaynatın.

Kaynamış suyu ocaktan alın ve demlemek için uygun bir sürahiye veya bardağa aktarın.

Çınar yapraklarını suya ekleyin. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar kuru yaprak veya bir avuç taze yaprak kullanabilirsiniz.

Yaprakları suya ekledikten sonra, çayı demlemek için birkaç dakika bekleyin.

Demleme işlemi tamamlandıktan sonra, çayı süzün ve içmeye hazır hale getirin. İsteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyebilirsiniz.

15 gün kullanıp 3 gün ara verin ve tekrardan bir 15 gün daha kullanarak 30 güne tamamlanabilir.

Çınar yaprağı çayı faydaları

Çınar yaprağı çayının hafif diüretik özelliklere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu özellik, vücuttan fazla sıvı atılmasına yardımcı olabilir ve ödem gibi durumları hafifletebilir.

Ağrı kesici özelliği olan çınar yaprağı çayı, kemik ağrılarını hafifletir.

Kemiklerdeki kireçlenmeyi yavaşlatır.

Ağızdaki bakterileri temizler.

Kadınsal hastalıklara iyi gelir.

Bel boyun ağrılarını dindirir.