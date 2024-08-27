Bu yöntemlerle evdeki karıncaları uzaklaştırın!

Yaz aylarında bazı evlerde sıkça görülen karıncalar ev sahiplerini bezdirebiliyor.
Evlerde bulunan karıncaları uzaklaştırmak için farklı yöntem arayanlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalar yapıyor.
Evleri adeta istila eden karıncalardan kurtulmak isteyenler için en etkili yöntemleri derledik.
Evinizden karıncaları uzak tutmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz.
İşte bazı etkili yöntemler...
Sirke
Karıncaların giriş noktalarına sirke püskürtmek, onları caydırabilir.
Limon suyu
Limon suyu da karıncaların sevmediği bir kokudur. Giriş noktalarına limon suyu uygulayabilirsiniz.
Tarçın
Karıncaların geçiş yollarına tarçın serpmek, onların yönlerini şaşırmalarına neden olabilir.
Nane yağı
Nane yağı, karıncaların sevmediği bir kokudur. Pamuk toplarına nane yağı damlatıp, karıncaların yoğun olduğu bölgelere yerleştirebilirsiniz.
Karanfil
Karanfil tanelerini karıncaların geçtiği yerlere koyarak onları uzak tutabilirsiniz.