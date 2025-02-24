Bu yöntemlerle patates ve soğanlarınızı haftalarca taze tutabilirsiniz!

Hüseyin Topuz

Mutfağımızın vazgeçilmezleri olan patates ve soğan, yanlış saklandığında hızla çürüyebilir veya filizlenebilir.

Bu durum hem israfa yol açar hem de kullanım kalitesini düşürür. Ancak doğru saklama yöntemleriyle aylarca tazeliklerini korumak mümkün.

Peki, patates ve soğanları uzun süre bozulmadan saklamanın en pratik yolları nelerdir?

İşte, mutfakta işinizi kolaylaştıracak etkili ipuçları…

Havadar ve Karanlık Bir Ortam

Patates ve soğanı serin, kuru ve havadar bir yerde saklamak çürüme riskini azaltır. Işık, patateslerin yeşermesine neden olabilir.

Ayrı Tutun

Soğanlar, yaydığı gazlar nedeniyle patateslerin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden ikisini farklı yerlerde saklamak en iyisidir.

Bez Torba veya Sepet Kullanımı

Plastik poşetler nem oluşturup çürümeyi hızlandırabilir. Bunun yerine, hava alabilen bez torba, file veya delikli kutular tercih edilmelidir.

Elma ile Saklama Yöntemi

Patateslerin yanına bir elma koymak, filizlenmeyi geciktirebilir.

Doğru Sıcaklık

İdeal saklama sıcaklığı 4-10°C arasındadır. Çok soğuk ortamda (buzdolabı gibi) nişasta şekere dönüşerek tat değişikliğine yol açabilir.

Bu yöntemleri uygulayarak patates ve soğanlarınızı haftalarca hatta aylarca taze tutabilirsiniz!