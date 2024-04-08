Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan banka çalışma saatleri Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından bankada işi olan vatandaşlar arama motorlarında aramaları hızlandırdı. Peki, bugün günü bankalar açık mı? İşte 8 Nisan Pazartesi banka çalışma saatleri.

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Ramazan Bayramı bu yıl heyecanla beklenirken, tatil ve banka açılışlarıyla ilgili sorular gündeme gelmeye başladı.

Arefe günü Salı'ya denk gelen bayram, 10-12 Nisan tarihleri arasında yaşanacak.

Her zamanki gibi, bayram tatiliyle ilgili yeni bir karar alındı ve tatil 9 güne uzatıldı.

Ancak, gündemdeki en önemli sorulardan biri ise 8 Nisan Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağıydı.

Bankada işi olan vatandaşlar, arama motorlarında “8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

8 Nisan Pazartesi (bugün) bankalar açık mı?

8 Nisan 2024 Pazartesi günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.

9 Nisan arefe gününde ise bankalar öğleden sonra kapalı olacak ve bayram boyunca kapalı kalacak.