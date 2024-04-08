Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan banka çalışma saatleri

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Ramazan Bayramı bu yıl heyecanla beklenirken, tatil ve banka açılışlarıyla ilgili sorular gündeme gelmeye başladı.
Arefe günü Salı'ya denk gelen bayram, 10-12 Nisan tarihleri arasında yaşanacak.
Her zamanki gibi, bayram tatiliyle ilgili yeni bir karar alındı ve tatil 9 güne uzatıldı.
Ancak, gündemdeki en önemli sorulardan biri ise 8 Nisan Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağıydı.
Bankada işi olan vatandaşlar, arama motorlarında “8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
8 Nisan Pazartesi (bugün) bankalar açık mı?
8 Nisan 2024 Pazartesi günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.
9 Nisan arefe gününde ise bankalar öğleden sonra kapalı olacak ve bayram boyunca kapalı kalacak.