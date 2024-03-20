Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 20 Mart 2024 güncel altın fiyatları
ensonhaber.com

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırmak için sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor.

Özellikle "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" gibi sorular arama motorlarında popüler hale gelmiş durumda.

20 Mart 2024 tarihinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.246,52 TL

Satış: 2.246,86 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.960,74 TL

Satış: 4.052,55 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.475,00 TL

Satış: 16.674,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.896,72 TL

Satış: 8.105,09 TL

Altın ons

Alış: 2.157,85 Dolar

Satış: 2.158,13 Dolar