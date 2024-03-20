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Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 20 Mart 2024 güncel altın fiyatları

Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 20 Mart 2024 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..