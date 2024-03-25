Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 25 Mart 2024 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..

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En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, vatandaşların gündeminde bulunuyor.

Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor.

İnternette en çok "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" gibi sorular gündemde yer alıyor.

25 Mart 2024 tarihinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte bugünkü altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.240,87 TL

Satış: 2.241,09 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.943,80 TL

Satış: 4.035,22 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.350,00 TL

Satış: 16.597,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.862,94 TL

Satış: 8.070,44 TL

Altın ons

Alış: 2.165,87 Dolar

Satış: 2.166,22 Dolar