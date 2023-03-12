Bugün hangi maçlar var? 12 Mart 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
12 Mart 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki 12 Mart Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
16:00 Trabzonspor- Adana Demirspor
19:00 Başakşehir - Beşiktaş
İngiltere Premier Lig
17:00 Manchester United - Southampton
17:00 West Ham United - Aston Villa
17:00 Fulham - Arsenal
19:30 Newcastle United - Wolverhampton
Fransa Ligue 1
15:00 Clermont - Lens
17:00 Angers - Toulouse
17:00 Ajaccio - Montpellier
17:00 Nantes - Nice
17:00 Lorient - Troyes
19:05 Monaco - Reims
22:45 Marsilya - RC Strasbourg
İtalya Serie A
17:00 Cremonese - Fiorentina
17:00 Hellas Verona - Monza
20:00 Roma - Sassuolo
22:45 Juventus - Sampdoria
Almanya Bundesliga
17:30 Freiburg - Hoffenheim
19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
21:30 Wolfsburg - Union Berlin
İspanya La Liga
16:00 Mallorca - Real Sociedad
18:15 Sevilla - Almeria
20:30 Villarreal - Real Betis
23:00 Athletic Bilbao - Barcelona
Hollanda Eredivisie
16:30 Heerenveen - Ajax
18:45 PSV Eindhoven - Cambuur
22:00 Feyenoord - Volendam