Bugün hangi maçlar var? 12 Mart 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Mart 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 12 Mart 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki 12 Mart Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 16:00 Trabzonspor- Adana Demirspor 19:00 Başakşehir - Beşiktaş İngiltere Premier Lig 17:00 Manchester United - Southampton 17:00 West Ham United - Aston Villa 17:00 Fulham - Arsenal 19:30 Newcastle United - Wolverhampton Fransa Ligue 1 15:00 Clermont - Lens 17:00 Angers - Toulouse 17:00 Ajaccio - Montpellier 17:00 Nantes - Nice 17:00 Lorient - Troyes 19:05 Monaco - Reims 22:45 Marsilya - RC Strasbourg İtalya Serie A 17:00 Cremonese - Fiorentina 17:00 Hellas Verona - Monza 20:00 Roma - Sassuolo 22:45 Juventus - Sampdoria Almanya Bundesliga 17:30 Freiburg - Hoffenheim 19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen 21:30 Wolfsburg - Union Berlin İspanya La Liga 16:00 Mallorca - Real Sociedad 18:15 Sevilla - Almeria 20:30 Villarreal - Real Betis 23:00 Athletic Bilbao - Barcelona Hollanda Eredivisie 16:30 Heerenveen - Ajax 18:45 PSV Eindhoven - Cambuur 22:00 Feyenoord - Volendam