Bugün hangi maçlar var? 12 Mart 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

12 Mart 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki 12 Mart Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 12 Mart 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

16:00 Trabzonspor- Adana Demirspor

19:00 Başakşehir - Beşiktaş 

İngiltere Premier Lig

17:00 Manchester United - Southampton

17:00 West Ham United - Aston Villa

17:00 Fulham - Arsenal

19:30 Newcastle United - Wolverhampton

Fransa Ligue 1

15:00 Clermont - Lens

17:00 Angers - Toulouse 

17:00 Ajaccio - Montpellier

17:00 Nantes - Nice

17:00 Lorient - Troyes

19:05 Monaco - Reims

22:45 Marsilya - RC Strasbourg

İtalya Serie A

17:00 Cremonese - Fiorentina

17:00 Hellas Verona - Monza

20:00 Roma - Sassuolo

22:45 Juventus - Sampdoria

Almanya Bundesliga

17:30 Freiburg - Hoffenheim

19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

21:30 Wolfsburg - Union Berlin

İspanya La Liga

16:00 Mallorca - Real Sociedad

18:15 Sevilla - Almeria 

20:30 Villarreal - Real Betis

23:00 Athletic Bilbao - Barcelona

Hollanda Eredivisie

16:30 Heerenveen - Ajax

18:45 PSV Eindhoven - Cambuur

22:00 Feyenoord - Volendam