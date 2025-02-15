Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat 2025 Cumartesi maç programı...

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
15 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 15 Şubat 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Gaziantep FK - Sivasspor
16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor
Premier Lig
15:30 Leicester City - Arsenal
18:00 Aston Villa - Ipswich Town
18:00 West Ham United - Brentford
18:00 Fulham - Nottingham Forest
18:00 Manchester City - Newcastle United
18:00 Southampton - Bournemouth
20:30 Crystal Palace - Everton
Serie A
17:00 Atalanta - Cagliari
20:00 Lazio - Napoli
22:45 Milan - Hellas Verona
Ligue 1
19:00 Marsilya - Saint-Etienne
21:00 Monaco - Nantes
23:05 Toulouse - PSG
La Liga
16:00 Leganes - Deportivo Alaves
18:15 Osasuna - Real Madrid
20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo
23:00 Villarreal - Valencia
Bundesliga
17:30 Stuttgart - Wolfsburg
17:30 Union Berlin - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Borussia Dortmund
17:30 St. Pauli - Freiburg
20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih