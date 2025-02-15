Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

15 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 15 Şubat 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Gaziantep FK - Sivasspor

16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor

Premier Lig

15:30 Leicester City - Arsenal

18:00 Aston Villa - Ipswich Town

18:00 West Ham United - Brentford

18:00 Fulham - Nottingham Forest

18:00 Manchester City - Newcastle United

18:00 Southampton - Bournemouth

20:30 Crystal Palace - Everton

Serie A

17:00 Atalanta - Cagliari

20:00 Lazio - Napoli

22:45 Milan - Hellas Verona

Ligue 1

19:00 Marsilya - Saint-Etienne

21:00 Monaco - Nantes

23:05 Toulouse - PSG

La Liga

16:00 Leganes - Deportivo Alaves

18:15 Osasuna - Real Madrid

20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo

23:00 Villarreal - Valencia

Bundesliga

17:30 Stuttgart - Wolfsburg

17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

17:30 Bochum - Borussia Dortmund

17:30 St. Pauli - Freiburg

20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor