Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2023 Cumartesi maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 17 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.
Cumartesi gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından milli maç mesaisi başladı. EURO 2024 eleme maçlarının oynandığı şu günlerde maç programı yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 17 Haziran Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
16:00 Litvanya - Bulgaristan
16:00 Lüksemburg - Liechtenstein
19:00 Norveç - İskoçya
19:00 Azerbaycan - Estonya
19:00 Karadağ - Macaristan
21:45 Güney Kıbrıs - Gürcistan
21:45 Portekiz - Bosna-Hersek
21:45 İzlanda - Slovakya
21:45 Belçika - Avusturya
21:45 Faroe Adaları - Çekya
21:45 Arnavutluk - Moldova