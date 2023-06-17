Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2023 Cumartesi maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Haziran 2023 Cumartesi gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 17 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. Cumartesi gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından milli maç mesaisi başladı. EURO 2024 eleme maçlarının oynandığı şu günlerde maç programı yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 17 Haziran Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. 16:00 Litvanya - Bulgaristan 16:00 Lüksemburg - Liechtenstein 19:00 Norveç - İskoçya 19:00 Azerbaycan - Estonya 19:00 Karadağ - Macaristan 21:45 Güney Kıbrıs - Gürcistan 21:45 Portekiz - Bosna-Hersek 21:45 İzlanda - Slovakya 21:45 Belçika - Avusturya 21:45 Faroe Adaları - Çekya 21:45 Arnavutluk - Moldova