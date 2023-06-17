Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2023 Cumartesi maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 17 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

Cumartesi gününün programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Avrupa'da liglerin sona ermesinin ardından milli maç mesaisi başladı. EURO 2024 eleme maçlarının oynandığı şu günlerde maç programı yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 17 Haziran Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2023 Cumartesi maç programı..

16:00 Litvanya - Bulgaristan

16:00 Lüksemburg - Liechtenstein

19:00 Norveç - İskoçya

19:00 Azerbaycan - Estonya

19:00 Karadağ - Macaristan

21:45 Güney Kıbrıs - Gürcistan

21:45 Portekiz - Bosna-Hersek

21:45 İzlanda - Slovakya

21:45 Belçika - Avusturya

21:45 Faroe Adaları - Çekya

21:45 Arnavutluk - Moldova