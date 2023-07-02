Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 2 Temmuz Pazar günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

Pazar gününün programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 2 Temmuz Pazar günü hangi maçlar oynanacak?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2023 Pazar maç programı..

12:30 Shanghai Shenhua - Tianjin Teda

14:35 Nantong Zhiyun - Meizhou Hakka

14:35 Cangzhou Mighty Lions - Zhejiang G. FC

14:35 Dalian Pro - Qingdao Jonoon

16:00 Norrköping - Hacken

16:00 Halmstad - Göteborg

18:30 Djurgarden - Varbergs

19:00 İngiltere U21 - Portekiz U21

22:00 Fransa U21 - Ukrayna U21