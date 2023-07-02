Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Temmuz 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 2 Temmuz Pazar günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. Pazar gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 2 Temmuz Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. 12:30 Shanghai Shenhua - Tianjin Teda 14:35 Nantong Zhiyun - Meizhou Hakka 14:35 Cangzhou Mighty Lions - Zhejiang G. FC 14:35 Dalian Pro - Qingdao Jonoon 16:00 Norrköping - Hacken 16:00 Halmstad - Göteborg 18:30 Djurgarden - Varbergs 19:00 İngiltere U21 - Portekiz U21 22:00 Fransa U21 - Ukrayna U21