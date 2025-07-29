Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2025 Salı maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları oynanacak.
29 Temmuz 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 29 Temmuz 2025 Salı maç programı...
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
18:00 Kairat - KuPS Kuopio
21:00 Dynamo Kiev - Hamrun Spartans
21:00 Kosova Drita - Kopenhag
22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red Imps
22:00 Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu
19:00 FC Iberia 1999 - FC Levadia
21:00 Differdange - The New Saints
21:30 Inter Club - Olimpija Ljubljana