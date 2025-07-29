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Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2025 Salı maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte bugünün maç programı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 09:45
Bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz 2025 Salı maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları oynanacak.

29 Temmuz 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 29 Temmuz 2025 Salı maç programı...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

18:00 Kairat - KuPS Kuopio 

21:00 Dynamo Kiev - Hamrun Spartans

21:00 Kosova Drita - Kopenhag

22:00 Kızılyıldız - Lincoln Red Imps 

22:00 Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu

19:00 FC Iberia 1999 - FC Levadia 

21:00 Differdange - The New Saints 

21:30 Inter Club - Olimpija Ljubljana

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